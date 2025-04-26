Ключевой разработчик системы РЭБ «Красуха» взорвался в авто у границы с Украиной

Вблизи границы с Украиной трагически погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ «Красуха» Евгений Рытников. По данным Mash , Рытников вместе с товарищем садился в автомобиль, когда тот взорвался.

Рытников погиб из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на днище автомобиля, в ночь с 17 на 18 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Вместе с ним погиб приятель, о его личности пока ничего неизвестно.

Территориально происшествие случилось рядом с украинской границей. Рытников занимался разработкой систем радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Ранее сообщалось, что из-за взрыва самодельной бомбы 25 апреля погиб генерал-лейтенант, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Он проходил мимо автомобиля в Балашихе, когда злоумышленник привел в действие СВУ. Бомба была начинена поражающими элементами, военный погиб. Следственный комитет России расследует происшествие по статье об убийстве.