Целью атаки дронов ВСУ на Подмосковье могло быть химическое предприятие

7 июля около 5:00 жители подмосковных Сергиева Посада и Краснозаводска услышали серию громких хлопков. Это дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники, которые, предположительно, хотели атаковать химическое предприятие, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

По словам местных жителей, особенно громкие хлопки слышались в районе химического предприятия, которое, возможно, и было мишенью нападения представителей киевского режима.

Российские военные успешно отразили атаку, сбив 8 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Среди уничтоженных воздушных целей были дроны модели «Лютый».

В Сети появились видеозаписи, на которых слышно характерное гудение летящих аппаратов и видны моменты их перехвата. Противовоздушная оборона сработала быстро и эффективно.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над российскими регионами дежурными средствами ПВО ликвидирован 91 вражеский дрон. Часть из них летели в сторону Москвы и Подмосковья.

Из-за продолжающихся атак со стороны Вооруженных сил Украины, Росавиация периодически приостанавливает работу столичных аэропортов. Так, в период с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, в том числе из аэропорта Шереметьево. Предварительно, из-за случившегося авиакомпании РФ понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.