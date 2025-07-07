Две школьницы отравились наркотиками и чуть не погибли в Москве
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Две восьмиклассницы отравились запрещенными веществами и чуть не погибли в Москве. Одна из девушек покурила «синтетику» дома у приятеля, а вторая употребила три таблетки, подобранные на улице, сообщает Mash.
16-летняя девушка покурила наркотик, который дал ей 18-летний парень. Он был другом парня, у которого школьница сидела дома.
После курения «солей» девушке поплохело. Однако молодые люди сказали ей продолжать употреблять. В результате школьница потеряла сознание, а парни убежали. Пострадавшей повезло, что она успела вызвать самой себе скорую помощь перед «отключкой».
Второй девушке 14 лет. Она употребила три таблетки, подобранные на улице, после чего потеряла сознание в магазине. Оттуда ее увезли в больницу.
Ранее в подмосковном Серпухове молодая мать из среднеазиатской республики распространяла запрещенные вещества посредством закладок во время прогулок с годовалой дочкой. Наркотики она размещала даже на детских площадках.