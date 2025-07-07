Москвич кинул дымовую шашку в клинике по пересадке волос из-за стоимости услуг

Житель Москвы кинул дымовую шашку в клинике, занимающейся пересадкой волос, в российской столице. Мужчину не устроила высокая стоимость услуг, сообщает SHOT .

7 июля клиент пришел на консультацию в клинику в Напрудном переулке в Москве. Затем мужчина узнал, что пересадка волос стоит от 200 тыс. рублей.

После этого спросил у сотрудника клиники, где туалет. Потом закинул в него дымовую шашку и покинул помещение.

Работники и посетители вынуждены были эвакуироваться. Пострадавших нет.