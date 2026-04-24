Клялись на Библии и собирали крошки: над детьми издевались в частной школе

Дети из частной школы на Урале столкнулись с тюремными порядками и побоями

Родители экс-учеников одной из частных школ в Алапаевске Свердловской области рассказали E1.ru , что над их детьми, предположительно, издевались. В качестве наказания за проступки детям организовывали пробежки по ночам до пяти утра, заставляли по часу находиться в состоянии полуприсяда, собирать языком хлебные крошки с пола, били и унижали.

Частная школа заработала в сентябре 2025 года. В ней, по словам родителей, должны были изучать основы кадетства, казачества и православия.

Планировалось, что дети будут жить в школе с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье их отправят домой. Но учеников часто не отпускали к родителям из-за «косяков».

У детей забирали смартфоны. Дозвониться до них было сложно.

Через некоторое время родители начали замечать у детей на теле синяки.

«Зимой перед новогодними праздниками мне позвонила мама другого ученика: «Ты знаешь, что там вообще происходит?» и рассказала про все ужасы, что воспитатели детей бьют, издеваются, придумывают детям матерные прозвища — тюремные погоняла, про ночные пробежки до пяти утра», — рассказала мать одного из пострадавших.

Также детей заставляли клясться на Библии, что они не расскажут обо всем происходящем в школе. В противном случае угрожали, что начнут называть их «крысами», говорили, мол таких людей «бьют».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.