Китайца оштрафуют в Екатеринбурге за попытку ввоза 12 кг палочек для мороженого

Таможенники в Екатеринбурге задержали гражданина Китая, который пытался провезти через «зеленый коридор» свыше 2,9 тыс. деревянных палочек для мороженого, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Мужчина, прибывший из Пекина, перевозил палочки различных размеров, общий вес которых составил 12 кг. 37-летний китаец пояснил, что собирался предложить их местной компании для подписания контракта, однако не ознакомился с правилами таможенного контроля.

Глава Кольцовской таможни Сергей Баландин отметил, что через «зеленый коридор» можно провозить только личные вещи. Товары, предназначенные для коммерческой реализации, необходимо декларировать.

Поскольку гражданин Китая этого не сделал, на него было возбуждено административное дело. Он может столкнуться со штрафом, который варьируется от 50% до 200% от стоимости всей партии палочек.