сегодня в 11:33

Китайский DJ удерживал, бил и угрожал ножом русскую девушку в Чэнду

Девушку из РФ взял в заложники и избивал DJ-абьюзер из КНР. Он силой удерживал женщину в квартире в Чэнду на юго-западе Китая, а также угрожал ножом, сообщает SHOT .

Пострадавшая познакомилась с DJ Лю Х. летом 2025 года в приложении для отношений. Затем они начали встречаться на расстоянии.

В ноябре девушка приехала к возлюбленному в КНР. Однако девушка узнала, что DJ переписывается и флиртует с другими дамами.

Россиянка приняла решение расстаться. Однако Лю Х. отреагировал агрессивно — взял нож и сказал, что «отрежет пальцы».

Затем мужчина начал контролировать девушку. В уборную пара ходила вместе. В душ даме можно было исключительно с открытой дверью.

Последний скандал случился из-за сумки с паспортом. Мужчина таскал девушку по комнате, бил об пол, стены. После этого начал душить и просил удалить переписку с ним.

Россиянка смогла убежать, поскольку попросила о помощи. Она, будучи босой, добежала до КПП жилого комплекса, куда очевидцы вызвали полицию.

Жительница России обратилась к силовикам. Она выяснила, что от ее экс-возлюбленного пострадали и иные девушки.

