Китайский баскетболист пронес свою девушку в отель в чемодане

Баскетболист команды «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян уложил свою девушку в чемодан и таким образом пронес ее в отель, сообщает Lenta.ru .

Как пишет The Sun, спортсмен хотел побыть вместе с возлюбленной и помочь девушке с учебой перед игрой с «Циндао Даблстар», которая прошла 5 января.

О том, как девушка попала в отель, стало известно из ее постов в соцсети Weibo. На одной из фотографий было видно, как она залезает в чемодан. Позднее снимки удалили.

Руководство и тренерский штаб баскетбольного клуба приняли решение отстранить Чжана от участия в играх. Спортсмен извинился за инцидент.