«Китаец» влетел в грузовик коммунальщиков на МКАД. Несколько человек пострадали

Три человека из Chery пострадали в массовой аварии с грузовиком на МКАД

Три человека пострадали при столкновении иномарки Chery, «КамАЗа» и Kia на 83-м километре МКАД. Все пострадавшие были в салоне китайской легковушки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на 83-м км внутренней стороны МКАД. Автомобилист на Chery нарушил дистанцию и врезался в грузовик, после чего столкнулся с иномаркой Kia.

В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека — водитель и пассажиры китайского автомобиля. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Детали и причины аварии выясняют дорожная полиция и следственно-оперативная группа.

Движение в районе ДТП ограничено на четырех из пяти полос. Водителям советуют выбирать пути объезда.

«Осторожно, Москва» добавляет, что «КамАЗ», в который китайский Chery врезался на МКАД, принадлежит коммунальным службам города. По данным канала, к месту ДТП прибыла санитарная авиация.