Кирпичная стена рухнула на рабочего на стройке в Москве
Фото - © Пресс-служба прокуратуры Москвы
Кирпичная стена обрушилась на рабочего на строительном объекте, расположенном на Новогиреевской улице столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Пострадавший 32-летний мужчина был госпитализирован.
Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.
Проводится проверка по факту нарушения техники безопасности и охраны труда. Ход процессуальной проверки взят на контроль.
В начале апреля на строительной площадке по Южнопортовой улице рабочий погиб после падения ограждения.