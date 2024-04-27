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Кирпичная стена рухнула на рабочего на стройке в Москве

Кирпичная стена обрушилась на рабочего на строительном объекте, расположенном на Новогиреевской улице столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавший 32-летний мужчина был госпитализирован.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.

Проводится проверка по факту нарушения техники безопасности и охраны труда. Ход процессуальной проверки взят на контроль.

В начале апреля на строительной площадке по Южнопортовой улице рабочий погиб после падения ограждения.