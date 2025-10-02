сегодня в 15:13

Киргизы на конях запинали козу до смерти в подмосковном Раменском

В деревне Коняшино в Раменском муниципальном округе Московской области киргизы провели соревнования по так называемому «кок-бору». В рамках игры «отдыхающие» забили козу до смерти, сообщает MSK1 .

По правилам «кок-бора», мужчинам на лошадях нужно захватить тушу козла. Игра шокировала местных жителей. Они позвонили в полицию.

Правоохранители приехали через три часа после огромного количества звонков. Прибыли только два сотрудника полиции. Они приняли заявление и уехали.

После игры киргизы зарезали козу и сделали плов. На следующий день жители Раменского округа начали массово жаловаться на обычаи киргизов. Дело дошло до полиции и Следственного комитета РФ.

