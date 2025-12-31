Кинул головой об асфальт: москвичка обвинила таксиста в угрозах и нападении

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Москвичка вызвала в такси и села в машину, после чего водитель попросил ее пристегнуться. При этом, по словам девушки, мужчина сделал это «хамским тоном». После небольшой словесной перепалки таксист нецензурно сказал ей покинуть авто, а затем вышел сам и ударил девушку головой об асфальт.

«Я вышла из машины, хлопнув дверью. Потом очухалась уже в снегу на асфальте. Рядом стояли соседи, которые отталкивали его от меня. Водитель с разбегу кинул меня головой в асфальт. После этого он не мог развернуться, пытался задавить на машине и орал матом, угрожал „раз******“ телефон», — рассказала пострадавшая.

Девушка сняла побои и обратилась с заявлением в полицию. По дороге из отдела пострадавшая встретила таксиста, которого вызвали на допрос. По ее словам, мужчина начал ей угрожать, заявив, что нанес бы ей больше физического вреда, если бы не уличные камеры видеонаблюдения. Нападавший добавил, что отделался бы небольшим штрафом и ни о чем не жалеет.

