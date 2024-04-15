Кинорежиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями в столице

В Москве кинорежиссер Родион Доброхотов госпитализирован с ножевыми ранениями. Он утверждает, что упал на нож, сообщает SHOT .

Вечером 14 апреля 32-летний кинорежиссер вместе с девушкой был у себя дома в Сигнальном проезде. В районе 23 часов он вышел в подъезд покурить, а вернулся в квартиру через час, при этом мужчина был весь в крови.

Вызвали медиков скорой помощи. И им, и девушке Доброхотов сказал, что неудачно упал на нож. В медучреждении пациенту диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев.

В произошедшем сейчас разбираются полицейские.

Доброхотов учился во ВГИКе. В 2010 году он снялся в сериале «Супруги». В 2019 году у Доброхотова вышла короткометражка «Космонавт Петров», там он выступил в роли сценариста и режиссера.