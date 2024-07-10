Кинолог рассказала, как пес спас юную петербурженку от насильника

Полицейский пес Волк-Меркурий в самый последний момент спас школьницу от педофила. Овчарка служит в петербургском кинологическом центре МВД уже более 10 лет и даже смогла получить итальянскую награду «За верность», став первой собакой за 60 лет, которая удостоилась такого поощрения, сообщает RuNews24.ru .

15-летняя девушка вышла на прогулку, но не вернулась с нее. Родители подростка заявили в полицию о пропаже. Правоохранители отследили примерное местоположение телефона подростка и отправились туда.

«Мама ребенка дала нам наволочку, на которой спала девочка. По ней мы и взяли след. Шли недолго, в районе пропажи девочки стояли два заброшенных здания. К одному из них и привел нас Волк-Меркурий», — рассказала кинолог Мария Копцева.

Пес привел полицию именно к той квартире, где насильник прятал юную девушку. Она сидела на матрасе, а педофил был совсем рядом — все это заметили ворвавшиеся полицейские. К счастью, маньяк не успел причинить подростку вреда.

В полиции отметили, что это уже не первое достижение Волка-Меркурия. За свою карьеру пес ловил грабителей, разбойников и воров, вычислял убийц, а однажды даже нашел подозреваемого, который спрятался в тайнике внутри стены.