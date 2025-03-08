Киллеров-расчленителей задержали под Иркутском

После длительного расследования, длившегося более 25 лет, правоохранительным органам удалось раскрыть жестокое преступление, совершенное бандитской группировкой в Братске. В итоге в Иркутской области задержали киллеров-расчленителей, сообщает SHOT .

Преступная деятельность задержанных развернулась еще в конце 1990-х годов, когда ранее судимый Александр Смолин организовал заказное убийство своего оппонента Юрия Плясулина, которому на тот момент было 47 лет.

Наемные убийцы, получив вознаграждение, выследили Плясулина и насильно затащили его в автомобиль Toyota Marino. Они доставили жертву к берегу реки Ия, где подвергли мужчину жестоким истязаниям с применением бейсбольной биты, а затем лишили жизни путем удушения.

Стремясь скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело: основную часть захоронили в земле, а конечности и голову утопили в реке. Останки погибшего были обнаружены только с наступлением весны. Но тогда дела не смогли раскрыть и закрыли. Уголовное дело, переквалифицированное на статью «Убийство по найму группой лиц», возобновили весной 2025 года.

В результате оперативных действий были арестованы трое подозреваемых, проживавших в разных населенных пунктах региона: Братске, Иркутске и поселке Прибрежный. Среди них оказались наемные убийцы Владимир Рейкало (49 лет) и Виталий Медведь (47 лет), промышлявшие также кражами у местного населения. Организатором преступления стал 61-летний Смолин — рецидивист, освободившийся в 2019 году после отбывания наказания за серию убийств. Все трое фигурантов дела сейчас находятся в следственном изоляторе.

В настоящее время следствие проводит расследование возможной связи преступной группировки с серией заказных убийств, совершенных в те годы.