Кикшеринг забанил петербурженку за езду на самокате с двумя детьми
В Петербурге женщину оштрафовали за поездку на самокате с двумя детьми
Жительница Санкт-Петербурга решила пересечь пешеходный переход на электросамокате с двумя детьми. Нарушение обернулось для нее штрафом, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Представители кикшеринговой компании Whoosh обнаружили нарушение, установив адрес и время поездки.
Теперь клиентка должна будет заплатить 5 тыс. рублей штрафа. Кроме того, горожанка не сможет пользоваться приложением и арендовать самокаты компании.
Сотрудники сервиса указали на важность соблюдения правил безопасности и дорожного движения. По их словам, дополнительная весовая нагрузка может стать причиной потери контроля над самокатом и последующих аварий.