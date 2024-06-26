Кикшеринг забанил петербурженку за езду на самокате с двумя детьми

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В Петербурге женщину оштрафовали за поездку на самокате с двумя детьми

Жительница Санкт-Петербурга решила пересечь пешеходный переход на электросамокате с двумя детьми. Нарушение обернулось для нее штрафом, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Представители кикшеринговой компании Whoosh обнаружили нарушение, установив адрес и время поездки.

Теперь клиентка должна будет заплатить 5 тыс. рублей штрафа. Кроме того, горожанка не сможет пользоваться приложением и арендовать самокаты компании.

Сотрудники сервиса указали на важность соблюдения правил безопасности и дорожного движения. По их словам, дополнительная весовая нагрузка может стать причиной потери контроля над самокатом и последующих аварий.