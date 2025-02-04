Кепку преступника нашли на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

На месте взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» правоохранители обнаружили кепку, которая может принадлежать исполнителю преступления, сообщает Mash .

По предварительным данным, преступник оставил головной убор на диване в холле. За мебель он спрятал рюкзак, в котором лежала взрывчатка.

Мужчина ушел из здания за несколько минут до взрыва, забыв кепку. Головной убор в данный момент находится на экспертизе.

Предварительно, кепка может принадлежать человеку, ориентировки на которого полицейские разослали после взрыва. Это мужчина 35-45 лет с короткими волосами. Он был в черной куртке и светлой кофте. Его личность устанавливается.

Также ранее стало известно, что исполнителей преступления могло быть двое. Один следил за основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, а другой изготавливал взрывчатку.

Взрыв произошел в доме на Авиационной улице в столице утром 3 февраля. На месте погиб один человек, еще четверо пострадали. В их числе был Саркисян, но он позднее скончался в больнице. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на основателя батальона «Арбат».