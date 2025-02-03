В деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве могут быть 2 исполнителя

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, могли устроить два исполнителя, сообщает SHOT .

По предварительным данным, один из соучастников следил за Саркисяном в течение нескольких месяцев.

Второй же занимался изготовлением взрывчатки и разрабатывал план подрыва.

Всем службам Москвы и Московской области переданы ориентировки на подозреваемых. Также правоохранители предупредили сотрудников аэропортов и вокзалов.

Ранее стало известно, что после взрыва в «Алых парусах» разыскивают подозреваемого 35-45 лет. Он мог установить взрывчатку в холле ЖК.

Взрыв прогремел в «Алых парусах» на Авиационной улице в Москве 3 февраля. Один человек погиб, четверо были ранены. Саркисян позднее скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.