В деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве могут быть 2 исполнителя
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Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, могли устроить два исполнителя, сообщает SHOT.
По предварительным данным, один из соучастников следил за Саркисяном в течение нескольких месяцев.
Второй же занимался изготовлением взрывчатки и разрабатывал план подрыва.
Всем службам Москвы и Московской области переданы ориентировки на подозреваемых. Также правоохранители предупредили сотрудников аэропортов и вокзалов.
Ранее стало известно, что после взрыва в «Алых парусах» разыскивают подозреваемого 35-45 лет. Он мог установить взрывчатку в холле ЖК.
Взрыв прогремел в «Алых парусах» на Авиационной улице в Москве 3 февраля. Один человек погиб, четверо были ранены. Саркисян позднее скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.