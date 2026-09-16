Кемеровчанин предстанет перед судом за угон авто с двумя подростками

Следствие передало в суд дело 32-летнего жителя Кемерова и двух подростков, которых обвиняют в угоне автомобиля. Машину нашли после обращения владельца в полицию, сообщает Сiбдепо .

Следствие завершило расследование дела в отношении 32-летнего жителя Кемерова и двух несовершеннолетних жителей Березовского. Их обвиняют в угоне, совершенном группой по предварительному сговору, а взрослого фигуранта — также в вовлечении подростков в тяжкое преступление.

По версии следствия, 22 июля 2026 года мужчина предложил подросткам угнать автомобиль без цели хищения. Во дворе дома на улице Фрунзе они заметили незапертую машину, отбуксировали ее примерно на 200 метров, установили аккумулятор, завели двигатель и уехали кататься по городу.

После поездки фигуранты бросили автомобиль на одной из улиц. Владелец обратился в полицию, и машину быстро нашли и вернули собственнику. Следствие направило представление в органы профилактики, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передало в суд.

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