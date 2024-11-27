Кемеровчанин избил чужого ребенка прямо в школе

Отец второклассника из Кемерова пришел в школу и избил обидчика сына

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности мужчину, который пришел в школу на ФПК и травмировал 12-летнего мальчика, сообщает Сiбдепо .

По предварительной информации, накануне на школьной площадке произошел конфликт между двумя учениками — шестиклассником и второклассником. Шестиклассник толкнул 8-летнего ребенка, применил против него болевой прием на руку и испачкал его перчатку.

Ситуацию увидела мама одного из учеников, которая сопроводила 8-летнего мальчика домой и рассказала о произошедшем его родителям. Отец второклассника пришел в школу, увидел обидчика своего сына и несколько раз ударил 12-летнего мальчика в холле.

Прибывшие сотрудники Росгвардии остановили действия мужчины, а 12-летнему ученику потребовалась медпомощь в связи с ушибами. Мать шестиклассника также обратилась в полицию. В отношении 41-летнего мужчины был составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), что может повлечь штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Параллельно проводится проверка в отношении сына заявительницы, который обидел младшего ученика. Источник, знакомый с делом, поделился подробностями.

«Он его по голове несколько раз ударил и по руке. У мальчика ушиб пальца», — отметил он.