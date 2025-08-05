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«Катя, я люблю тебя»: хакер взломал табло завода в подмосковном Ногинске

Неизвестный хакер взломал табло одного из подмосковных заводов для признания в любви девушке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в Ногинске.

На опубликованных кадрах видно, как на электронном табло городского предприятия размещена фраза «Катя, я люблю тебя».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в результате китайской хакерской атаки на программное обеспечение компании Microsoft SharePoint пострадало Национальное управление ядерной безопасности США.