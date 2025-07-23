В результате хакерской атаки на программное обеспечение компании Microsoft SharePoint пострадало Национальное управление ядерной безопасности США, передает «Царьград» , ссылаясь на агентство Bloomberg.

Однако нападение не позволило злоумышленникам добраться до секретных данных.

«Никогда такого не было, и вот опять. Bloomberg раструбил, что китайские хакеры „атаковали“ программное обеспечение Microsoft SharePoint, что нанесло определённый ущерб Национальному управлению ядерной безопасности при Министерстве энергетики США, американскому министерству образования, ряду ведомств на уровне штатов и системам, принадлежащим правительствам европейских и ближневосточных стран. Для пущей убедительности нарратива называется несколько якобы причастных к этому конкретных хакерских группировок», — считает журналист-международник, обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

Латышев уверен, что все это часть политики демонизации Китая, которая активно проводится особенно в США, считающих эту страну своим главным врагом.

Однако эксперт не исключает того, что это могла быть американская, тайваньская, даже индийская провокация.