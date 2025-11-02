сегодня в 09:47

Катер с 4 пассажирами перевернулся и затонул в реке Обь

Маломерное судно, где находились четыре человека, двигалось по реке Обь в районе Ингалинской протоки в Новосибирской области, лодка с пассажирами перевернулась, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В результате ЧП один человек погиб, один не пострадал. Также местонахождение еще двоих не установлено. Их поиски продолжаются.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Местные следователи выехали на место трагедии. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

