Карты подсказали: гадание в Татарстане помогло вычислить убийцу

В Татарстане молодые люди вычислили убийцу по гадальным картам

В Казани компания молодых людей в один из вечеров развлекалась гаданием в карты, одному из участников предрекли скорую поездку, а он неожиданно проговорился об убийстве, сообщает kp.ru .

«Куда? В тюрьму?» — заявил он.

Затем он также в шутку предложил спросить у карт, есть ли среди присутствующих маньяк, ответ был положительным.

За день до этого в селе Малая Бугульма обнаружили труп 50-летней женщины. Ее убили в собственном доме, на шее нашли не менее 58 ударов кухонными ножницами и не менее 23 ударов сковородной и кулаками по всему телу.

Вскоре выяснилось, что убитая Ирина Пронина была любовницей отца Марата. Парень решил отомстить за мать, которую парализовало из-за постоянных проблем в семье.

Марата приговорили к 15 годам колонии строгого режима, но вину он так и не признал.