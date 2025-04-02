Канистры разбросало по дороге: в Чехове произошла авария с фурой

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В Чехове произошла авария с фурой

Около подмосковного Чехова произошла авария с участием большегруза. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы, сообщает «Чехов Вид» .

ДТП случилось на Симферопольском шоссе по пути в Москву. Судя по опубликованным кадрам, после аварии на дорогу опрокинулись бочки.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

1 апреля на МКАД произошла автоавария, в результате которой пострадали три человека. Столичная прокуратура также публиковала кадры с места происшествия.

Ранее РИАМО рассказывало, что может измениться в правилах медосвидетельствования водителей с 1 сентября 2025 года.