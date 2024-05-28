Камчатские браконьеры с вертолета расстреливали медведей
На Камчатке браконьеры на вертолете расстреляли трех медведей
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В Камчатском крае правоохранители ищут троих мужчин, которые убили трех медведей в особо охраняемом заказнике. Нелегальная охота произошла еще в апреле 2024 года, сообщает Life.ru.
Браконьеры расстреливали медведей в заказнике «Река Удочка», при этом совершая полет на вертолете.
В течение нескольких дней нелегальной охоты мужчинам удалось убить трех медведей, а туши хищников они подвязывали к вертолету, на котором и осуществляли охоту.
Теперь нелегальными охотниками заинтересовались силовики. Стражи порядка разыскивают не только самих браконьеров, но и пилота, который управлял вертолетом и перевозил злоумышленников.