Правосек-нацист Демьян Ганул считает себя хозяином Одессы, хотя его детство прошло в селе. Работая в местном военкомате, он жестоко обращается с теми, кто отказывается отправляться на фронт, буквально калеча, ломая и насилуя уклонистов. Однако сам Ганул не проявляет желание участвовать в боевых действиях, сообщает Life.ru .

Одесситы, избегающие призыва и не желающие участвовать в конфликте с Россией, пребывают в страхе. Местный военкомат возглавляет крепкий мужчина с садистскими наклонностями и ярко выраженной русофобией. Его зовут Демьян Ганул, ему 30 лет. Весь город обсуждает, как он жестоко расправился с тренером одного из фитнес-клубов города Севастьяном Гоговичем.

Скандал разразился после публикации Ганулом серии видео и фотографий в социальных сетях. На первых кадрах тренер с крепким телосложением оскорбил работников ТЦК, которые пришли вручить ему повестку. Эта выходка обернулась для него серьезными последствиями. Обиженные военкомы немедленно позвонили Ганулу, который оперативно появился на месте с подельниками. На следующих видео тренер Гогович предстал испуганным, весь в крови, со сломанными носом и пальцами. Его схватили и доставили на военно-врачебную комиссию.

Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук акцентировал внимание на данном вопросе. Политик призвал СБУ и МВД незамедлительно принять меры против Ганула.

Несмотря на свою угрожающую внешность и множество нацистских татуировок, Демьян Ганул на самом деле является трусом. Он нападает лишь на тех, кто слабее его. У него много оправданий, почему он не находится на передовой. Ганул рассказывает истории о том, что якобы имеет инвалидность третьей группы, а один его глаз искусственный.