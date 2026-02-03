«Как в хорроре»: мощный поток воды выбил железную дверь в ЖК в Хабаровске

В жилом комплексе «Дуэт» в Хабаровске произошел потоп, напоминающий фильм ужасов: мощный напор воды сорвал металлическую дверь и затопил подземную парковку. Момент происшествия попал на видео, пишет SHOT .

Предварительно известно, что трубопровод прорвало в подвальном помещении многоэтажного дома, введенного в эксплуатацию всего полгода назад. По словам жильцов, затопления происходят еженедельно, однако потоп подобного масштаба случился впервые.

На опубликованных кадрах видно, что водой наполовину затопило коридор через закрытую металлическую дверь. Но в какой-то момент потоки воды стали настолько мощными, что взломали двери, после чего на парковку хлынуло еще больше воды.

Местные жители сообщили, что неоднократно жаловались на потопы в управляющую компанию, но это не привело к улучшению ситуации. На момент публикации заметки информации о пострадавших, а также об испорченном частном имуществе не поступало.

