Как в GTA: пьяного водителя каршеринга задержали в Петербурге со стрельбой

На проспекте Испытателей в Северной столице сотрудники ГАИ задержали 29-летнего жителя Смоленской области, севшего за руль в нетрезвом виде. Чтобы поймать злоумышленника, пришлось устроить погоню со стрельбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У дома №33 госавтоинспекторы попытались остановить автомобиль Chery Tiggo, принадлежащий каршеринговой компании. Водитель проигнорировал требования об остановке и решил скрыться в направлении Серебристого бульвара.

Захватывающие кадры погони записал регистратор патрульного автомобиля. На них видно, что лихач многократно проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, гнал по дороге, нарушая ПДД. Во время преследования полицейские применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух они начали стрелять по колесам.

Передняя покрышка сдулась, однако водитель решил скрыться от погони на паркинге, расположенном на Байконурской улице. Там он снес шлагбаум и столкнулся с тремя припаркованными машинами: Mini Cooper, Kia Ceed и Mercedes-Benz. После этого нарушитель, наконец, остановился.

У мужчины были зафиксированы явные признаки алкогольного опьянения, что затем подтвердило медосвидетельствование. Выяснилось, что он не имел водительских прав.

Нарушителя привлекли к административной ответственности сразу по 5 статьям. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.