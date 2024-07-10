сегодня в 15:51

Кадыров показал, как российские военнослужащие ликвидировали два блиндажа ВСУ

Кадры работы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» МО РФ под руководством Зайнди Зингиева на артемовском направлении появились в Сети, их опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

Российские военнослужащие в ходе разведывательных действий на ответственном участке фронта в районе населенного пункта Красное выявили два вражеских блиндажа ВСУ.

Попытки противника укрыться от операторов БПЛА не увенчались успехом. В результате точных сбросов цель была ликвидирована.

Кадыров отметил, что противник «по своей глупости» недооценил возможности российских разведчиков и операторов «птичек».

Он поблагодарил военнослужащих за эффективную работу на благо России.

Ранее крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и Starlink ВСУ. Они обнаружили ее на ореховском направлении специальной военной операции.