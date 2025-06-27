сегодня в 10:44

Кабриолет на полной скорости влетел в автобус в районе платформы Новоподрезково

На Новосходненском шоссе около платформы Новоподрезково в Химках водитель кабриолета на полной скорости врезался в автобус, сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

Водителя кабриолета пришлось вынимать из машины с использованием спецсредств. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

На фото с места происшествия видно, что у кабриолета полностью помята передняя часть.

Ранее около ЖК «Ильинские луга» в Подмосковье водитель на BMW устроил заезды с дрифтом и насмерть сбил мотоциклиста.