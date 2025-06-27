BMW додрифтовалась: стали известны подробности смертельного ДТП в Подмосковье

сегодня в 10:31

BMW дрифтовала около ЖК и сбила насмерть байкера в Подмосковье

У ЖК «Ильинские луга» в Подмосковье водитель на BMW устроил заезды с дрифтом, сообщает «112» .

Незадолго до полуночи местные жители услышали страшный удар. Иномарка, которая до этого дрифтовала, стояла подбитая, а около авто лежал раскуроченный мотоцикл и тело байкера.

Очевидцы попытались реанимировать мотоциклиста, они занимались этим до приезда скорой помощи. Потом еще медики более получаса откачивали 47-летнего байкера, но безуспешно. Пострадавший скончался.

Водитель BMW не пострадал. Мужчину почти сразу забрали полицейские. Они установят все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее SHOT писал, что водитель иномарки пытался объехать искусственную неровность («лежачего полицейского») по встречной полосе на Архангельской улице, когда лоб в лоб столкнулся с мотоциклом.