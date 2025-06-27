Смертельное ДТП произошло в Подмосковье на опасном участке дороги

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В поселке Ильинское-Усово Московской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW и мотоцикла, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, водитель иномарки пытался объехать искусственную неровность («лежачего полицейского») по встречной полосе на Архангельской улице, когда лоб в лоб столкнулся с мотоциклистом.

Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Местные жители сообщают о неоднократных авариях на этом участке дороги.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.