сегодня в 13:38

Кабина всмятку: 12 человек пострадали в жесткой аварии с автобусами в Казани

На Горьковском шоссе в Казани произошло жесткое ДТП. Столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает Baza .

Водитель одного из автобусов не успел затормозить и врезался в другой автобус. Кабина транспортного средства, водитель которого оказался виновником аварии, всмятку.

В ДТП пострадали 12 человек, из них четверо детей. Им оказывают медицинскую помощь.

По информации Mash Iptash, шестеро взрослых находятся в состоянии средней тяжести, дети — в удовлетворительном состоянии. На месте дежурят пять бригад скорой помощи.

