«К нам подкатывало вот это»: россиянки унизили колясочника за попытку познакомиться

В Армавире две девушки высмеяли и унизили парня на инвалидной коляске, который пытался с ними познакомиться. Полиция проводит проверку, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как девушка показала инвалида-колясочника, а затем начала со своей подругой высмеивать и унижать парня-инвалида.

«К нам сейчас подкатывало вот это. В прямом смысле. Мы настолько уже опустились, что к нам подкатывает вот это. Вот такие дела. Улов неплохой», — саркастически заявила автор скандального ролика.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.