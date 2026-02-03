Юрист из Краснодара собирала помощь бойцам СВО, но создала личный автопарк

В Краснодаре юриста Марину С. обвиняют в создании личного автопарка, прикрываясь поддержкой участников СВО. Женщина предложила семье, которая постоянно поддерживает военных, самостоятельно доставить на фронт три машины, но в итоге выставила их на продажу, сообщает Baza .

По словам семьи Лебедевых, они продолжительное время оказывают помощь военнослужащим. Однажды к ним обратилась кубанский юрист Марина С. с инициативой приобретения автомобилей для фронта. В общей сложности супруги купили четыре подержанных внедорожника. Один из них они передали военным лично. Остальные Марина предложила доставить самостоятельно, попросив оформить транспортные средства на себя, мотивируя это тем, что иначе передача машин в зоне СВО будет невозможна.

Лебедевы несколько месяцев ожидали подтверждения, что внедорожники были доставлены бойцам и используются по назначению. Однако, по их утверждениям, Марина избегала предоставления отчетов. В связи с этим супруги решили провести собственное расследование и установили, что один автомобиль продан, местонахождение второго неизвестно, а еще два выставлены на продажу. При этом муж и друг семьи Марины используют их для поездок по Крыму и Краснодарскому краю.

После того как Лебедевы приняли решение обратиться в правоохранительные органы, с семьей начали контактировать лица, представлявшиеся сотрудниками спецслужб. Они просили предоставить подробную информацию, но отказывались от личных встреч. В конечном итоге Лебедевы обратились за помощью к правоохранителям напрямую.

Марина С. в беседе с журналистами опровергла все предъявленные ей обвинения. По ее словам, Лебедевы сами передавали автомобили, за что были награждены грамотами от воинской части и получили видеозапись, в которой бойцы персонально благодарят супругов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.