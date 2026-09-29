Юрию Дудю* грозит тюремный срок по делу о призывах к терроризму

Адвокат Геннадий Кузьмин допустил для Юрия Дудя* срок до семи лет по делу о призывах к терроризму в интернете, сообщает «Абзац» .

Суд в Москве 29 сентября заочно арестовал Дудя* по этому делу. Журналиста заключат под стражу на два месяца с момента задержания на территории России.

«Ему инкриминируется деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, то есть призывы к терроризму в интернете. Наказание — лишение свободы от пяти до семи лет, также возможно дополнительное наказание в размере до 1 миллиона рублей. По судебной практике — по подобным статьям условное наказание не назначается», — рассказал правозащитник.

Кузьмин добавил, что после включения в перечень террористов и экстремистов на расчетные счета Дудя распространяется особый режим. По словам адвоката, на имущество журналиста и его родственников в России могут наложить арест.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.