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Юная зацеперша едва не погибла от удара током на крыше электрички в Москве

Несовершеннолетняя зацеперша едва не погибла от удара током на крыше электрички на Павелецком направлении МЖД в Москве, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Накануне девочка 2009 года рождения получила удар током на крыше электропоезда на ж/д станции Чертаново. Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц.

По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанаваливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших девочку в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ст. 151.2 УК РФ).

Накануне тело зацепера нашли между вагонами поезда на станции Дедовск в Подмосковье.