Юная девушка из Заволжья потеряла почти 2,5 млн руб из-за «работы без вложений»

21-летняя девушка из Заволжья стала жертвой мошенников, из-за которых потеряла почти 2,5 миллиона рублей. Юная горожанка лишилась крупной суммы денег, когда искала подработку и увидела объявление о высоком доходе без вложений, сообщает ИА «Время Н» .

Предварительно установлено, что, ища дополнительный доход в Сети, девушка наткнулась на объявление о работе, не требующей никаких вложений. Общение с фальшивым менеджером привело к регистрации на поддельной торговой платформе. Вначале ей даже перечислили небольшую сумму — чуть больше двух тысяч рублей.

Когда девушка попыталась получить свои деньги, мошенники потребовали пройти проверку личности. Для «разблокировки счета» ей пришлось перевести огромную сумму — почти 2,5 миллиона рублей, часть которых она взяла в кредит.

После того как незнакомцы начали настаивать на том, чтобы она оформила банкротство, она осознала, что стала жертвой мошенничества. В итоге по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.