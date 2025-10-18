Языки пламени из окон: в Индии вагон пассажирского поезда сгорел дотла
Опубликовано видео пожара, полностью уничтожившего вагон поезда в Индии
1:09
Во время следования из Лудхияны в Дели в одном из вагонов индийского поезда Garib Rath Express вспыхнул пожар. На опубликованных в Сети кадрах видно, что вагон полностью охватило пламя, которое вырывалось из окон, пишет РЕН ТВ.
Для обеспечения безопасности пассажиров машинист экстренно затормозил. После полной остановки поезда люди спешно забрали свои вещи и покинули охваченный огнем вагон.
В ходе экстренной эвакуации некоторые пассажиры получили травмы, их число устанавливается.
Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Все обстоятельства случившегося выясняются.
