Языки пламени из окон: в Индии вагон пассажирского поезда сгорел дотла

Во время следования из Лудхияны в Дели в одном из вагонов индийского поезда Garib Rath Express вспыхнул пожар. На опубликованных в Сети кадрах видно, что вагон полностью охватило пламя, которое вырывалось из окон, пишет РЕН ТВ.