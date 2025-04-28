Язвы и сыпь вылезли на теле россиянки после приема парацетамола и ибупрофена

Язвы, а также сыпь образовались на теле 28-летней жительницы Тюмени Марии после того, как она приняла ибупрофен и парацетамол. Девушка почувствовала сильную боль ночью, сообщает SHOT .

У россиянки начала чесаться голова, губы опухли. На теле она обнаружила язвы и сильную сыпь. Также температура выросла до 39 градусов. Столкнувшись со страшными симптомами, Мария вызвала скорую помощь.

Жительнице Тюмени диагностировали синдром Лайелла — это тяжелое заболевание аллергической породы. Ее увезли в медицинское учреждение. Девушка не могла пить и есть из-за боли.

Также доктора, по словам Марии, обнаружили у нее микоплазменную пневмонию. Девушка считает, что сыпь и язвы образовались из-за сильной аллергии, появившейся после употребления ибупрофена и парацетомола.