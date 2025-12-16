Яркая вспышка справа: двигатель вспыхнул при взлете у самолета в Шереметьеве

сегодня в 09:25

Двигатель загорелся во время взлета у самолета в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево загорелся двигатель у самолета авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает SHOT .

Рейс должен был вылететь в 7 часов утра из Москвы в Кайо-Коко (Куба).

Когда Boeing оторвался от земли, со стороны правого двигателя была яркая вспышка. Лайнер приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости.

Как рассказали туристы, при разгоне самолета чувствовалось, что ему не хватает мощности.

На место ЧП уже прибыли пожарные и спасатели. Пассажиров выводят из лайнера в аэропорт из-за технической неисправности. Рейс на Кубу перенесли на 11 часов.

