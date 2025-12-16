Яркая вспышка справа: двигатель вспыхнул при взлете у самолета в Шереметьеве
Двигатель загорелся во время взлета у самолета в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево загорелся двигатель у самолета авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает SHOT.
Рейс должен был вылететь в 7 часов утра из Москвы в Кайо-Коко (Куба).
Когда Boeing оторвался от земли, со стороны правого двигателя была яркая вспышка. Лайнер приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости.
Как рассказали туристы, при разгоне самолета чувствовалось, что ему не хватает мощности.
На место ЧП уже прибыли пожарные и спасатели. Пассажиров выводят из лайнера в аэропорт из-за технической неисправности. Рейс на Кубу перенесли на 11 часов.
