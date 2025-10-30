Як-18Т разбился в Подмосковье из-за передачи управления от пилота пассажиру

Самолет Як-18Т разбился в подмосковной Коломне 28 июня 2025 года, поскольку было потеряно управление во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Перед крушением пилот мог передать пассажиру управление самолетом.

Инцидент произошел 28 июня. Самолет Як-18Т совершил вылет с аэродрома Северка без предварительного разрешения. Затем произошло его крушение в поле рядом с деревней Паново под Коломной.

Самолет разбился, когда пилот пытался совершить фигуру из высшего пилотажа. На борту были четверо. Все они погибли.

Тогда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

