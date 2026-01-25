Ядовитый отстойник: квартира в Подольске отравляет жизнь соседям

В ноябре 2025 года житель Подольска выполнил гидроизоляцию пола в квартире, он залил химический состав, после чего токсичные пары проникли в квартиру ниже, и вскоре 11-летний ребенок соседей оказался в реанимации с острым отравлением, сообщает Baza .

Родителей пострадавшего тоже госпитализировали. За несколько дней с такими же симптомами за медпомощью обратились и другие жильцы этого дома.

Горожане жаловались на едкий запах в квартирах, подъезде и на улице около дома. Роспотребнадзор после проверки выяснил, что в квартире самой пострадавшей семьи есть многократное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ: стирола — в 180 раз, этилбензола — в 38, формальдегида — в 26 раз, а еще других токсичных соединений. На основании заключения администрация Подольска признала квартиру непригодной для проживания.

Вскоре удалось узнать причину массового отравления. В одной из квартир для внутренних работ использовали непредназначенные для этого фасадные материалы с дачи. СК возбудил уголовное дело за использование опасных материалов. Но через день прокуратура это дело закрыла.

Теперь пострадавшая семья вынуждена снимать другое жилье и в то же время выплачивать ипотеку за квартиру, признанную непригодной для проживания. Люди обращаются во все инстанции — они пытаются добиться справедливости и возмещения ущерба.

