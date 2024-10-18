«Я вообще приехал зуб выдергивать»: кузбассовец пытался угнать 4 машины за ночь

Сотрудники полиции в Новокузнецке задержали мужчину из Осинников, который пытался угнать четыре автомобиля за одну ночь, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Около двух часов ночи местные жители сообщили о том, что незнакомец попытался вскрыть автомобиль ВАЗ-2105 в их дворе. На место был направлен наряд дорожно-патрульной службы. В салоне авто полицейские обнаружили пьяного мужчину. В автомобиле было разбито стекло задней двери, поврежден кожух руля, оборваны провода замка зажигания и соединены напрямую.

Злоумышленника отвезли в отделение полиции. В процессе его задержания поступило еще три обращения от жителей о попытках угона других машин в окрестностях. Установлено, что 40-летний задержанный является жителем Осинников, ранее уже имевшим проблемы с законом, включая факты угона транспортных средств.

В ведомстве отметили, что мужчина признал свою вину и пояснил, что приехал в Новокузнецк для стоматологического лечения. Однако, ожидая своей очереди, он почувствовал страх и решил выпить немного алкоголя, чтобы осмелеть. После этого он больше не вернулся в стоматологию и принял решение уехать в Осинники на угнанном автомобиле. Первые три его попытки завести машины «Ока», ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109 не увенчались успехом. Однако, когда он сумел попасть в четвертый автомобиль, его задержали на месте сотрудники Государственной автоинспекции.

Против несостоявшегося угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Согласно оперативному видео, опубликованному пресс-службой ГУ МВД России по Кузбассу, задержанный не сразу дал показания о своей попытке угона. На вопрос правоохранителя о причине его действий, он ответил не вполне однозначно.

«Открытая стояла. <.> Замерз… Я вообще приехал зуб выдергивать», — сказал мужчина.