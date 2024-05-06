«Я тебя зарою здесь»: в Омске мужчина отправил в нокаут пьяную посетительницу KFC

В Омске мужчина отправил в нокаут женщину за попытку схватить его сына за шею

Посетители KFC стали свидетелями, как житель Омска одним ударом отправил в нокаут пьяную женщину, которая пыталась схватить за шею его сына, пишет Telegram-канал SHOT .

Очевидцы утверждают, что в заведение общепита женщина пришла вместе с детьми, сделала заказ, затем достала бутылку водки и выпила ее вопреки просьбам этого не делать, которые озвучивали ее спутники. После этого посетительница кафе начала приставать к людям с разными вопросами.

У очередного столика она попыталась схватить за шею мальчика, но тут же получила удар от его отца. За нетрезвую женщину вступился ее ребенок, который начал кричать и звать на помощь.

«Еще раз моего ребенка схватишь, я тебя зарою здесь, тварь!» — прокричал мужчина, когда женщина падала на пол.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Детей нетрезвой женщины из KFC забрал ее отец.

Ранее в Егорьевске житель Омска отправил в больницу товарища с телесными повреждениями. Между мужчинами произошла пьяная ссора, в обстоятельствах которой разбиралась полиция.