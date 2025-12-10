«Я романтик»: странный мужчина каждый вечер следит за жильцами дома в Иркутске

Жильцы одного из домов в Иркутске пожаловались на мужчину, который каждый вечер стоит у окна пожарной лестницы и следит за квартирами через бинокль. Когда они все-таки поймали сталкера, то он рассказал, что просто любит «смотреть на звезды и фонарики», сообщает «112» .

Соседи долго не могли задержать странного незнакомца, который следил за ними. В домовом чате началась паника — люди боялись, что мужчина может сделать им что-то плохое.

Жильцы несколько раз пытались поймать мужчину. Но, когда к нему подходили, он убегал, петляя по этажам, и умело скрывался. Одна из подъездных камер зафиксировала, как мужчина в спешке покидает свою позицию и что-то внимательно изучает в телефоне.

В итоге жильцы все же смогли схватить сталкера. Он оказался простым рабочим, который занимался ремонтом в одной из квартир. Свое подглядывание за соседями он объяснил просто: «Я романтик. Люблю смотреть на звезды и фонарики».

Правда, жильцы до сих пор не верят, что мужчина рассматривал звезды, а не их квартиры.

