«Как тебе еще объяснить?»: блогершу Маш Милаш полгода сталкерит поклонник

Парень 8 декабря застал девушку, когда она была кофейне около своего дома. Блогерша поговорила со странным фанатом и спросила, почему он за ней ходит.

«Я не хочу общаться. Если я не хочу? <…> Я могу не хотеть общаться? <…> Я не хочу встречаться с тобой. Ты сейчас понял? Тебе может как-то еще объяснить?», — попыталась вразумить молодого человека девушка.

Навязчивый поклонник нигде не работает и при этом понимает, что его действия — слежка и сталкерство, но он так «планирует познакомится» с Маш Милаш.

В конце концов девушка попросила его больше не беспокоить ее, а сталкер покинул кафе. Эта встреча сильно напугала блогершу, она поделилась видео с подписчиками.

Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова — ред.) — российская блогерша, певица и актриса. Известна своей активной деятельностью в социальных сетях и видеоплатформах, а также музыкальной карьерой. У Маши более 3 млн подписчиков на различных платформах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.