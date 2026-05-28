«Я потеряла здоровую дочь»: беременной решили повернуть ребенка, и он умер

Россиянка Валентина (имя изменено) пожаловалась в соцсетях на работу врачей в Ростове-на-Дону. Ей провели наружный акушерский поворот ребенка, из-за этого малышка умерла.

По ее словам, медики направили ее на допплерометрию, на ней выявили однократное обвитие пуповиной, тазово-ножное предлежание плода и прикрепление плаценты по передней стенке. Врач с медсестрой неоднократно сказали пациентке, что противопоказаний к повороту нет. Ее предупредили, что поворот может не помочь, тогда будет назначена дата кесарева сечения, еще могут начаться преждевременные роды.

«С данными рисками я была ознакомлена и приняла их, так как срок уже был доношенным, и в целом я была готова на манипуляции, способные помочь мне родить естественным путем», — добавила Валентина.

Медики провели беременной наружный акушерский поворот, но он оказался, по словам врача, безуспешным, но беременной пообещали попробовать его еще раз в день кесарева сечения.

Но в итоге, как рассказала пострадавшая, у нее произошли отслойка плаценты, внутреннее кровотечение и начались преждевременные роды. Россиянка потеряла абсолютно здоровую, доношенную дочь.

Подписчики поддержали безутешную женщину. Но также многие отметили, что наружный акушерский поворот запрещен во многих странах, как опасный, поэтому лучше не цепляться за естественные роды, а идти на кесарево сечение.

