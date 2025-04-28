«Я девственник»: студента обвиняют в регулярном изнасиловании 14-летней школьницы

В Ульяновске 18-летнего студента местного колледжа Николая У. задержали полицейские. 14-летняя девушка утверждает, что молодой человек ее несколько раз изнасиловал, сообщает « 73 Онлайн ».

Николай У. утверждает, что встречался с юной дамой. Однако незадолго до 18 лет пара рассталась по инициативе молодого человека.

Студент колледжа убеждает, что у него никогда не было секса и он девственник, а заявления девушки — это месть за расставание с ним. Николая У. отправили в СИЗО на два месяца.

При этом силовики убеждены, что парень изнасиловал 14-летнюю Ирину К. три раза с угрозой применения насилия и его применением. Расследуется уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).